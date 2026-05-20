Более 26 тыс чел посетили «Ночь музеев» в Воронежской области

Масштабно прошла в Воронежской области «Ночь искусств 2026». Итоги Всероссийской культурной акции подвели в региональном минкульте. Всего на «ночные» мероприятия пришли более 26 тысяч человек.

Лидером по посещаемости стал Воронежский краеведческий музей. Его подразделения (музей истории Воронежского края, музей ВДВ, «Арсенал», дом-музей Дурова), а также уличный маршрут, связавший все четыре музея в одно путешествие, 16 мая посетили более 10 тысяч человек - это в два раза больше, чем в 2025-м году.

