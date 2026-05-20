Ночью 20 мая в Воронежской области сбили 20 БПЛА, поврежден частный дом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 20 мая Воронежская область снова подверглась масштабной атаке беспилотников. Об опасности налета БПЛА губернатор Александр Гусев предупредил в 21.38. Ночью сирены разбудили жителей областного центра, Нововоронежа, Борисоглебска, Россошанского, Бутурлиновского и Лискинского районов. Военные сбили воздушные цели. Угрозу непосредственного удара БПЛА отменили в 6.30.

- Минувшей ночью дежурные силы ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области уничтожили 20 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома, - сообщил утром глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области, соблюдайте рекомендации спасателей.

Кстати, у «КП-Воронеж» теперь есть свой канал в МАХ! Переходите по ссылке и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить последние новости региона.