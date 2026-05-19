Еще 30 новых автобусов выйдут на воронежские маршруты

В Воронеже продолжается обновление подвижного состава для работы на городских маршрутах. Мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ рассказал, что скоро на улицах города появятся еще 30 новых автобусов среднего класса. Все они низкопольные, адаптированы для маломобильных групп пассажиров, имеют накопительную площадку и отвечают современным требованиям.

- Сегодня осуществляется приемка 20 единиц техники, которые после подготовки и оформления необходимых документов выйдут на маршруты № 51 и № 95. Они закупаются частным предприятием – ИП Мамаева С.А. – при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании на льготных условиях, - поделился мэр.

Еще 10 автобусов скоро получит компания АТП-1. Перевозчик распределит их по несколько единиц между своими направлениями. За счет этого на некоторых маршрутах обновит подвижной состав, а на других увеличит выпуск машин на рейсы.

Мэр напомнил, в прошлом году на маршрутах Воронежа начали работать более 400 новых автобусов разного класса. 10 автобусов-«гармошек» приобрели при поддержке Правительства региона и партии «Единая Россия». Они уже работают на наиболее востребованных маршрутах, которые обслуживает муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» - №№9ка и 9кс. Салон каждого из них может вместить до 150 пассажиров. Запуск автобусов особо большой вместимости усилит транспортное обслуживание одной из наиболее загруженных остановок – «Бульвара Победы» и улучшит транспортное сообщение между Коминтерновским районом и центром города.

Управление транспорта мэрии продолжает работу с перевозчиками по вопросам улучшения обслуживания пассажиров.