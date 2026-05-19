Воронежец взял иномарку в долгосрочную аренду и скрылся

Ранее судимый 45-летний безработный житель села Нелжа Рамонского района под предлогом долгосрочной аренды похитил «Фольксваген Поло» стоимостью 1 400 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Договор заключили в конце апреля, однако вскоре арендатор перестал выходить на связь и платить деньги. Владелец иномарки тут же пошел в полицию. Стражи порядка оперативно нашли и изъяли легковушку, а также задержали подозреваемого. Злоумышленник по всем сознался. Он пояснил, что ради заработка изначально планировал сдать чужой транспорт на авторазборку.

В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.