Под Воронежем водитель «Инфинити» не пропустил «ВАЗ», пострадали четыре человека

В Борисоглебске в ДТП иномарки и отечественной легковушки пострадали четыре человека. Авария произошла накануне ночью, в 00:43, в районе дома № 46 по улице 217 Стрелковой Дивизии. По предварительным данным, 41-летний местный житель за рулем автомобиля «Инфинити» ехал по второстепенной дороге и не пропустил «ВАЗ-2114», который двигался по главной. Детали происшествия сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 19 мая.

От удара отечественную легковушку под управлением 20-летнего парня отбросило с проезжей части. По инерции «четырнадцатая» на скорости протаранила сначала опору дорожного знака, а затем врезалась в дерево. С места происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести медики экстренно доставили обоих водителей, а также 20-летнего пассажира «ВАЗа». Позже за медицинской помощью самостоятельно обратилась еще одна участница ДТП — 41-летняя пассажирка иномарки. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Всего в Воронежской области, по данным полиции, за минувшие сутки зарегистрировано 158 аварий. Большая часть из них — 116 — случилась в областном центре, еще 31 ДТП произошло в районах области и 11 — на федеральных трассах. В 11 наиболее авариях травмы получили 17 человек, еще два человека погибли.

