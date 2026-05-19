Средняя зарплата воронежцев в первом квартале 2026 года выросла до 76,8 тысяч

По данным отчета Воронежстата за первый квартал 2026 года, средняя зарплата работников организаций в регионе за январь-февраль составила 76 839 рублей. Ведомство утверждает, что в номинальном выражении заработки выросли на 14,2%, а реальная зарплата (которую считают с поправкой на инфляцию) увеличилась на 8,2%. При этом официальный рост цен на товары и услуги аналитики оценили в 5,4%. Об этом они сообщили 19 мая.

На фоне официального роста доходов розничная торговля тоже показала плюс: по подсчетам статистиков, в магазинах жители региона оставили на 6,8% больше денег, чем в начале прошлого года (всего 247,1 млрд рублей). С работой в области, судя по документам, тоже проблем нет — к концу марта на бирже труда официально числились всего 5,4 тысячи человек. Общий оборот всех воронежских организаций за первый квартал превысил солидную планку в один триллион рублей.

Что касается производства, то здесь дела идут неравномерно. Сельское хозяйство, согласно отчету, выросло на 5%, а промышленность осталась практически на прошлогоднем уровне (индекс составил 99,2%). А вот где зафиксирован настоящий провал, так это в строительной сфере. За первые три месяца 2026 года в регионе сдали всего 155,1 тысячи квадратных метров жилья — это всего 41,8% от объемов прошлого года. Строительство жилых домов в Воронежской области замедлилось более чем в два раза.