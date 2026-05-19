Воронежца арестовали по подозрению в убийстве пожилого соседа и поджоге

Новоусманский районный суд отправил в СИЗО 48-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном убийстве пожилого мужчины. Под стражей задержанный проведет почти два месяца — до 13 июля. Свою вину в совершении особо тяжкого преступления он отрицать не стал. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 мая.

Трагедия произошла в селе Орлово. 13 мая во время тушения пожара в одном из жилых домов спасатели обнаружили обгоревшее тело 78-летнего пенсионера. Первоначальная версия о несчастном случае на пожаре быстро отпала: судебно-медицинская экспертиза показала, что пожилой человек погиб не от огня или дыма, а от жестоких ударов по голове. Вскоре следователи вышли на подозреваемого — местного жителя, которого задержали и допросили.

Принимая решение об аресте, суд учел темное прошлое и образ жизни подозреваемого.

Мужчина нигде официально не работал, постоянного дохода не имел, а соседи характеризовали его исключительно с плохой стороны. Кроме того, он уже не раз попадался полиции за нарушение общественного порядка. Теперь фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Решение суда в законную силу пока не вступило.

