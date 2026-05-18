В пути задерживаются 14 идущих через Воронеж поездов

Из-за временного перекрытия Крымского моста задерживаются 14 проходящих через Воронеж поездов. Речь идет о поездах в направлении юга:

№077 Санкт-Петербург – Симферополь, на 9,5 часа;

№007 Санкт-Петербург – Севастополь, на 8,5 часа;

№092 Москва – Севастополь, на 5 часов;

№173 Москва – Евпатория, на 4,5 часа;

№028 Москва – Симферополь, на 4 часа;

№179 Санкт-Петербург – Евпатория, на 3 часа;

№097 Москва – Симферополь, на 1 час.

Поезда из Крыма:

- №028 Симферополь – Москва (от 17 мая) – на 10 часов;

- №180 Евпатория – Санкт-Петербург (от 17 мая) – на 8 часов;

- №008 Севастополь – Санкт-Петербург (от 17 мая) – на 8 часов;

- №168 Симферополь – Москва (от 17 мая) – на 7 часов;

- №078 Симферополь – Санкт-Петербург (от 17 мая) – на 5,5 часа;

- №092 Севастополь – Москва (от 17 мая) – на 4 часа;

- №174 Евпатория – Москва (от 17 мая) – на 3,5 часа.

Для пассажиров в задерживающихся поездах предоставляют питание и воду.