НовостиОбщество18 мая 2026 11:21

В Воронежской области остался один затопленный паводком мост

На всех реках региона идет снижение уровня воды
Ирина КАЗАНИНА

В Воронежской области продолжается снижение уровня воды на водоемах. Гидрологическая обстановка норме, сообщают в ГУ МЧС по области.

На сегодня затопленным остается только один низководный мост через реку Воронеж, расположенный в Рамонском районе между селами Ступино и Ивницы.

Фактический уровень воды над полотном дороги составляет 34 см. За сутки он снизился на 2 см.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».