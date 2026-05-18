В Воронежской области остался один затопленный паводком мост

В Воронежской области продолжается снижение уровня воды на водоемах. Гидрологическая обстановка норме, сообщают в ГУ МЧС по области.

На сегодня затопленным остается только один низководный мост через реку Воронеж, расположенный в Рамонском районе между селами Ступино и Ивницы.

Фактический уровень воды над полотном дороги составляет 34 см. За сутки он снизился на 2 см.

