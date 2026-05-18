Под Воронежем дочь погибшего бойца СВО получила 1 млн руб помощи только после вмешательства прокуратуры

35-летняя жительница Эртильского района Воронежской области пожаловалась в прокуратуру на то, что не может получить положенную выплату. Как сообщила женщина,

ее отец погиб в ходе специальной военной операции. Она является единственным членом его семьи, имеет право на материальную помощь, однако не получила ее. Надзорное ведомство провело проверку и обнаружило нарушение прав женщины.

- После вмешательства прокуратуры дочь погибшего получила денежную выплату в размере одного миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.