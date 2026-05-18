Воронежский комбинат стройматериалов работал без экологического разрешения

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Внеплановая выездная проверка Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора на ЗАО «Копанищенский Комбинат Строительных Материалов» в Острогожском районе Воронежской области выявила нарушения экологических законов.

Относящееся к 1 категории объектов про воздействию на экологию предприятие по производству извести работает без комплексного экологического разрешения, в инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух содержатся недостоверные сведения (в т.ч. при неблагоприятных метеорологических условиях). Кроме того, не представлены сведения о паспортах и классификации отходов I-V классов опасности, отсутствует учет отходов производства и потребления. Предприятие нарушает правила эксплуатации оборудования для очистки выбросов в атмосферный воздух, а в документах за прошлый год скрыло экологическую информацию. Инспекторы Росприроднадзора также выявили факты причинения ущерба окружающей среде.

По результатам проверки заводу выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Должностных лиц, ответственных за экологические вопросы, привлекли к административной ответственности. По результатам анализа представленных документов управление инициирует увеличения в 25 - 100 раз платежей за негативное воздействие на окружающую среду.