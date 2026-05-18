НовостиПроисшествия18 мая 2026 9:01

В Воронеже пьяный мужчина напал на ребенка-инвалида

Глава СК взял под контроль разбирательство в связи с нападением пьяного мужчины на подростка в Воронеже
Ярослав ИВАНОВ
Жительница Воронежа пожаловалась председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через соцсети на избиение ее несовершеннолетнего сына. Как сообщила женщина, в мае на ее 16-летнего сына-инвалида напал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки подросток получил травмы, после чего его госпитализировали.

Родительница жалуется, что обращение в компетентные органы результатов не принесло, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

В итоге инициировали вопрос о передаче материалов процессуальных проверок по данному факту из органов внутренних дел в производство следственного управления СК России по Воронежской области. В центральном аппарате ведомства взяли под контроль исполнение поручения.