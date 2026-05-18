Воронежские школы в зоне коммунальной аварии в Коминтерновском районе отправили на дистант

Школы Воронежа, попавшие в зону отключения воды из-за коммунальной аварии в Коминтерновском районе, отправили на дистанционное обучение. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь на 18 мая из-за повреждения трубы на улице Беговой без воды остались жители 87 улиц. Детские сады будут работать в режиме выходного дня, сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.

Коммунальщики уже ведут сварочные работы на месте ремонта трубопровода. Точки набора питьевой воды определены. Жители могут набрать и техническую воду по следующим адресам. Точки подвоза:

- ул. Дорожная, 9 и 84;

- ул. Пешестрелецкая, 64 и 100;

- ул. Семилукская, 14 и 40;

- ул. 9 Января, 89, 125, 175, 211, 262/3288, 300;

- ул. Машиностроителей, 90,

- переулок Газовый, 15,

- ул. Беговая, 138 и 164;

- ул. Новгородская, 139;

- ул. Остроухова, 3,

- ул. Хользунова, 99б,

- ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 247д, 259/2, 275/2, 292;

- ул. Керамическая, 33 и 37;

- ул. Торпедо, 34.