Жители более 80 улиц Воронежа с ночи на 18 мая остались без воды

фото РВК-Воронеж

Вечером 17 мая огромное количество жителей Коминтерновского и Советского районов Воронежа остались без воды из-за очередной коммунальной аварии. В воронежском водоканале сообщили, что утечку на водоводе диаметром 600 мм на улице Беговой начали устранять еще ночью. Из-за этого воду пришлось отключить на 87 улицах.

- За ночь аварийная бригада из 10 человек вырыла котлован площадью почти 60 кв.м и глубиной пять метров, локализовала повреждение на трубопроводе и уже перешла к этапу сварочных работ. Затем сотрудники заполнят межраструбное пространство, что позволит создать герметичное соединение детали с трубопроводом, - сообщили в РВК-Воронеж.

На время ремонта для жителей работают бесплатные автоматы с питьевой водой на ул.Антонова-Овсеенко, 7б, ул.9 Января, 111 и 177/3, ул.Дорожной, 1, ул.45-й Стрелковой дивизии, 226.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о коммунальной аварии в Советском районе, из-за которой жители сидели без воды почти двое суток.