Ночью 18 мая жителей двух районов Воронежской области разбудили сирены

Ночью 18 мая в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в 3.34 сообщил губернатор Александр Гусев.

В четыре утра жителей двух муниципалитетов разбудили сирены: системы оповещения сработали в Острогожском и Лискинском районах. Об отмене непосредственного удара БПЛА оповестили в 7.48.

Режим опасности налета дронов сохраняется на всей территории области, соблюдайте рекомендации спасателей. Если увидели БПЛА (в небе или на земле), уходите из зоны его видимости, а после этого позвоните 112, чтобы передать его координаты.