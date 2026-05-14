Ежегодно музеи Воронежской области посещают более миллиона человек

По информации Воронежстата, в музеях области трудятся 461 человек Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Туристы и жители Воронежа все чаще идут в музеи: по данным Министерства культуры Российской Федерации, 28 областных музеев ежегодно принимают более миллиона человек. Учреждения давно воспринимаются как живые образовательные и творческие площадки. Об этом сообщила пресс-служба Воронежстата 14 мая.

Эксперты напомнили, что Воронежский областной краеведческий музей, открытый еще в 1894 году в здании бывшей Городской Думы, начинался с 2400 экспонатов в трех комнатах. А к 1941 году его фонд уже насчитывал 100 тысяч объектов — это коллекции фарфора, стекла, фаянса и народного костюма.

В самом Воронеже работает художественный музей им. Крамского, созданный в 1933 году. Кроме того, есть литературный музей им. Никитина. За пределами города также много интересного: музей-заповедник «Дивногорье» с уникальными памятниками природы, а также всемирно известные «Костенки» — стоянка древних людей каменного века.

По информации Воронежстата, в музеях области трудятся 461 человек. Из них 321 — это научные сотрудники и экскурсоводы, которые работают с посетителями.

Кстати, напомним, что 16 мая Воронеж присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев» (6+). В Год единства народов России культурный проект проходит под девизом «Родное» - мероприятия будут посвящены многонациональной культуре нашей необъятной страны.