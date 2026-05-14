Шестимесячному малышу воронежские врачи вернули зрение

Воронежские врачи провели высокотехнологичную операцию полугодовалому ребенку с врожденной катарактой на обоих глазах. Мальчик практически не видел, отставал в развитии и не проявлял интереса к окружающему миру. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 14 мая.

Мама заметила неладное, когда сыну было три месяца. Ребенок не фокусировал взгляд на игрушках, не реагировал на присутствие взрослых, не улыбался и вел себя отстраненно. Кроме того, родители отмечали у него плавающие движения глаз и серый оттенок зрачков. Участковый офтальмолог заподозрил врожденную катаракту и направил семью на дополнительное обследование. Диагноз подтвердился.

Хирурги удалили мутные хрусталики на обоих глазах — операции проводили с интервалом в месяц. Вместо них установили эластичные искусственные линзы. Уже при первой перевязке ребенок с удивлением и интересом начал смотреть по сторонам, тянуться к игрушкам и улыбаться маме в ответ. Родители рассказывают, что сын стал любознательным и общительным.

— Катаракта составляет до 60% случаев всех врожденных патологий у детей. Причинами могут стать наследственные и ненаследственные факторы. Ко вторым относятся некоторые болезни мамы во время беременности или токсическое воздействие на плод во внутриутробный период. Также причиной могут стать метаболические нарушения у ребенка (галактоземия), - рассказала лечащий врач малыша, офтальмолог отделения микрохирургии детского возраста.

По словам специалистов, впереди у мальчика долгий путь реабилитации с ношением очков и специальными аппаратными процедурами для полноценного развития зрения.