НовостиСпорт13 мая 2026 21:33

В Воронеже на 2,45 миллиона упала в цене клюшка с автографом Овечкина

Легендарный бомбардир оставил свою подпись на клюшке по ходу сезона-2012/13
Алексей СЕРГУНИН
Александр Овечкин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Стоимость выставленной на продажу клюшки с автографом нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина снизилась на 2,45 миллиона рублей. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.

Напомним, что изначально созданный в сезоне-2012/13 раритет (когда Овечкин во время локаута в НХЛ выступал за московское «Динамо) оценивали в 2,5 миллиона. Когда Ови гнался за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ, клюшка подорожала до 3,75 миллиона. Но никто не клюнул, и сейчас раритет стал стоить «всего» 1,3 миллиона.

