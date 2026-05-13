Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 14:16

Воронежская прокуратура проверит инцидент с получившей травму на качелях 9-летней девочкой

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в надзорном ведомстве
Алексей СЕРГУНИН

Как известно, на улице Генерала Лизюкова в Воронеже 9-летняя девочка упала с качелей из-за поломавшегося крепления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. Получившего травму ребенка доставили в больницу, а следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теперь к делу подключилась региональная прокуратура, организовавшая проверку.

- По ее итогам будет дана правовая оценка действиям лиц УК, ответственных за надлежащее содержание игровой площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заверили в надзорном ведомстве.

Тем временем, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Коминтерновского района Воронежа.