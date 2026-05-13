Под Воронежем в столкновении двух легковушек и грузовика пострадала женщина

По предварительным данным, 12 мая на 519 километре автодороги М-4 «Дон» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 11:15 грузовик «Рено Премиум» в составе полуприцепа «Кегель», за рулем которого находился 50-летний мужчина, из-за неисправности транспортного средства наехал на стоящий «Шевроле Каптиву» под управлением 21-летнего автомобилиста и «Ситроен» под управлением 36-летнего автолюбителя. А после этого грузовик врезался в павильон.

В результате аварии пострадала 22-летняя местная жительница, находившаяся в павильоне. Ее с телесными повреждениями увезли в больницу.