НовостиОбщество13 мая 2026 7:05

Прокуратура потребовала сделать перерасчет жильцам 207 многоквартирных домов Воронежской области

Воронежские УК незаконно повышали плату по первой строке квитанции
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Прокуратура провела проверки соблюдения УК требований законодательства при обслуживании многоквартирных домов и обнаружила многочисленные факты нарушения положений Жилищного кодекса.

Среди выявленных нарушений - необоснованное увеличение в одностороннем порядке платы за содержание жилого помещения, в том числе под предлогом повышения величины НДС. Подобные факты выявлены почти во всех районах города, а также в Кантемировском, Новоусманском, Россошанском, Борисоглебском, Острогожском районах области.

По результатам проверок прокуроры потребовали провести перерасчет платы за содержание и ремонт жилья более чем 30 тысячам собственников жилых помещений в 207 многоквартирных жилых домах.