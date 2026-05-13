Умерла преподаватель факультета РГФ ВГУ

В Воронеже 5 мая умерла Ольга Шахгельдян, старший преподаватель кафедры немецкой филологии факультета РГФ Воронежского государственного университета. Ей было 78 лет.

Как рассказали коллеги, Ольга Николаевна после окончания ВГУ в 1970 году работала преподавателем немецкого языка в Липецком педагогическом университете, а затем больше 20 лет трудилась на кафедре немецкой филологии факультета РГФ.

В своей работе педагог старалась сформировать у студентов навыков практического применения языковых знаний. Коллеги и студенты особенно ценили в Ольге Николаевне её исключительные человеческие качества, общительность и умение создать в аудитории атмосферу доверия и взаимопонимания. А возникающие в учебном процессе трудности педагог преодолевала с помощью тонкого чувства юмора, отмечается в некрологе на сайте ВГУ.