Судья из воронежской Бутурлиновки претендует на пост главы Аннинского райсуда

На заседании квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области будет рассмотрен вопрос о назначении нового председателя Аннинского районного суда. На эту должность претендует Алеся Новикова, которая в настоящее время работает судьей в Бутурлиновском районном суде.

Помимо этого, в повестку заседания включены еще несколько кадровых вопросов в системе правосудия региона.

На должности судей претендуют:

— В Арбитражный суд Воронежской области: Елена Казьмина, Инна Кретова и Алена Колчева.

— В Железнодорожный районный суд Воронежа: Максим Торощин.

— В Лискинский районный суд: Евгения Дубачева.

Кроме того, ККС рассмотрит заявления кандидатов в мировые судьи:

— Судебный участок №2 в Острогожском районе: Светлана Маршева.

— Участок №5 в Россошанском районе: Александр Высоцкий.

— Участок №3 в Бутурлиновском районе: Елена Дьячкова.

— Участок №2 в Калачеевском районе: Елена Антименко.

По итогам рассмотрения коллегия примет решение о рекомендации кандидатов на соответствующие должности, сообщается на официальном сайте ККС.