НовостиОбщество12 мая 2026 12:31

Судья из воронежской Бутурлиновки претендует на пост главы Аннинского райсуда

Квалификационная коллегия судей Воронежской области рассмотрит кандидатуру Алеси Новиковой
Евгения ФРОЛОВА
На заседании квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области будет рассмотрен вопрос о назначении нового председателя Аннинского районного суда. На эту должность претендует Алеся Новикова, которая в настоящее время работает судьей в Бутурлиновском районном суде.

Помимо этого, в повестку заседания включены еще несколько кадровых вопросов в системе правосудия региона.

На должности судей претендуют:

— В Арбитражный суд Воронежской области: Елена Казьмина, Инна Кретова и Алена Колчева.

— В Железнодорожный районный суд Воронежа: Максим Торощин.

— В Лискинский районный суд: Евгения Дубачева.

Кроме того, ККС рассмотрит заявления кандидатов в мировые судьи:

— Судебный участок №2 в Острогожском районе: Светлана Маршева.

— Участок №5 в Россошанском районе: Александр Высоцкий.

— Участок №3 в Бутурлиновском районе: Елена Дьячкова.

— Участок №2 в Калачеевском районе: Елена Антименко.

По итогам рассмотрения коллегия примет решение о рекомендации кандидатов на соответствующие должности, сообщается на официальном сайте ККС.