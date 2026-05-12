Путин наградил почетными грамотами глав восьми районов Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении 13 жителей Воронежской области. Документ был опубликован в пятницу, 8 мая. Награды присуждены за трудовые успехи, вклад в здравоохранение, физическую культуру и многолетнюю добросовестную работу.

Почетными грамотами главы государства отмечены:

— главы восьми районов: Анатолий Балбеков (Бобровский), Татьяна Леонтьева (Новоусманский), Максим Данилов (Подгоренский), Михаил Ельчанинов (Хохольский), Анатолий Кателкин (Каменский), Иван Лесников (Эртильский), Олег Михайлусов (Верхнемамонский) и Владимир Просветов (Нижнедевицкий).

Благодарность президента за заслуги в медицине объявлена сотрудникам Клинической больницы «РЖД-Медицина»:

— врачам стационарного подразделения №1 Ольге Ивониной, Татьяне Ковалевой и Маргарите Соколовой;

— старшей медсестре поликлиники №5 Татьяне Киселевой.

За вклад в развитие спорта благодарность получила заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва №25 Ирина Полякова.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.