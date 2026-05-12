В Воронеже женщина посадила ребенка на раму окна многоэтажки

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлен опасный инцидент в жилом комплексе «Яблоневые сады» в Воронеже. По словам пользователей, местная жительница ради развлечения посадила малолетнего ребенка на балконную раму и высунула его из окна многоэтажного дома.

На кадрах видно, как женщина удерживает малыша за одежду, находясь на значительной высоте. Подобные действия могли привести к трагедии, отмечают подписчики пабликов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что информация из СМИ уже зарегистрирована. По данному факту сотрудники полиции начали доследственную проверку.

- По результатам проверки будет принято правовое решение в соответствии с действующим законодательством, — уточнили в ведомстве.