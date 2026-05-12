В центре Воронежа с начала тепла выявили уже 160 нарушений парковки на газонах

В Центральном районе Воронежа продолжают штрафовать водителей, которые оставляют машины на газонах и других территориях с зелеными насаждениями. С наступлением тепла в этом году сотрудники управы зафиксировали уже более 160 таких нарушений.

Объезды проводятся ежедневно по специальному маршрутному листу. Для фиксации используют комплекс «Дозор М» — техническое средство, которое работает в автоматическом режиме и оснащено функциями фото- и видеосъемки.

Маршруты патрулирования составляют не только на основе собственного мониторинга управы, но и по сигналам горожан — в том числе из социальных сетей.

В мэрии напомнили, что за парковку на газонах предусмотрена ответственность по закону Воронежской области № 74-ОЗ. Штрафы составляют:

· для физических лиц — от 1 000 до 3 000 рублей;

· для должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей;

· для юридических лиц — от 5 000 до 25 000 рублей.