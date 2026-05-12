В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение связано сразу с двумя явлениями.

Во-первых, регион накроет ночной туман. Он сохранится с 18 часов 12 мая до 6 утра 13 мая. Видимость на дорогах может резко ухудшиться, водителей призывают быть внимательными.

Во-вторых, до 18 часов 13 мая местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 4 класс. В лесах и на открытых территориях риск возгораний крайне высок.

При этом, по прогнозу синоптиков, в среду, 13 мая, по области пройдут кратковременные дожди с грозами. Однако жителям Воронежа стоит готовиться к другой картине: в городе существенных осадков не ожидается. Зато воздух прогреется: в областном центре — до +24 градусов, а по области — до +26.