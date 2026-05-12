75% воронежцев одобрили штрафы до 15 тысяч рублей за выброс мусора из авто

Большинство жителей Воронежа поддержали жесткие штрафы за выброс мусора из автомобилей. Согласно опросу сервиса SuperJob, положительно к таким мерам относятся 75% горожан. Против высказались лишь 10%, еще 15% затруднились с ответом.

Напомним, действующее законодательство (КоАП РФ) предусматривает за подобное нарушение штраф для граждан до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.

Аналитики отметили различие: женщины активнее мужчин поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями. Представители сильного пола чаще занимают отрицательную позицию, аргументируя это отсутствием инфраструктуры для сбора и утилизации отходов. Кроме того, мужчины предлагают фиксировать такие нарушения камерами и привлекать к патрулированию ГАИ и Росгвардию.

Любопытно, что сами водители поддерживают высокие штрафы чуть чаще, чем пешеходы: 77% против 73% соответственно. Опрос проводился среди экономически активного населения Воронежа.