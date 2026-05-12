НовостиОбщество12 мая 2026 9:52

75% воронежцев одобрили штрафы до 15 тысяч рублей за выброс мусора из авто

Опрос SuperJob показал, кто чаще поддерживает наказание для нечистоплотных водителей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Большинство жителей Воронежа поддержали жесткие штрафы за выброс мусора из автомобилей. Согласно опросу сервиса SuperJob, положительно к таким мерам относятся 75% горожан. Против высказались лишь 10%, еще 15% затруднились с ответом.

Напомним, действующее законодательство (КоАП РФ) предусматривает за подобное нарушение штраф для граждан до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.

Аналитики отметили различие: женщины активнее мужчин поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями. Представители сильного пола чаще занимают отрицательную позицию, аргументируя это отсутствием инфраструктуры для сбора и утилизации отходов. Кроме того, мужчины предлагают фиксировать такие нарушения камерами и привлекать к патрулированию ГАИ и Росгвардию.

Любопытно, что сами водители поддерживают высокие штрафы чуть чаще, чем пешеходы: 77% против 73% соответственно. Опрос проводился среди экономически активного населения Воронежа.