Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2026 15:37

В Воронеже начали откачивать воду с затопленных участков дорог

Городские дорожные службы вывели спецтехнику для ликвидации последствий ливня
Анастасия АСТАШОВА

Городские дорожные службы вывели спецтехнику для ликвидации последствий ливня. Сейчас основные силы брошены на те участки улиц, где из-за особенностей рельефа традиционно скапливается больше всего воды и затруднено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 11 мая.

Техника работает точечно: машины направляют в низины, которые выявили в ходе мониторинга, а также по конкретным адресам, о которых сообщают сами жители. Бригады объезжают районы, чтобы оперативно освободить проезжую часть и тротуары от глубоких луж.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что Воронежский «Водоканал» перешел на усиленный режим работы из-за затяжных дождей. Для оперативного устранения аварий в городе ввели режим повышенной готовности. На улицах круглосуточно дежурят более 30 аварийных бригад и 140 единиц спецтехники.