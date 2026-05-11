В Воронеже начали откачивать воду с затопленных участков дорог

Городские дорожные службы вывели спецтехнику для ликвидации последствий ливня. Сейчас основные силы брошены на те участки улиц, где из-за особенностей рельефа традиционно скапливается больше всего воды и затруднено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 11 мая.

Техника работает точечно: машины направляют в низины, которые выявили в ходе мониторинга, а также по конкретным адресам, о которых сообщают сами жители. Бригады объезжают районы, чтобы оперативно освободить проезжую часть и тротуары от глубоких луж.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что Воронежский «Водоканал» перешел на усиленный режим работы из-за затяжных дождей. Для оперативного устранения аварий в городе ввели режим повышенной готовности. На улицах круглосуточно дежурят более 30 аварийных бригад и 140 единиц спецтехники.