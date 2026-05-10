Орден Мужества вручили бабушке погибшего на СВО воронежца

Фото пресс-службы администрации муниципалитета.

В городе Лиски состоялась церемония передачи ордена Мужества родным рядового Владислава Аникеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школьные годы из-за проблем со здоровьем Владислав обучался на дому, но затем поступил Лискинский аграрно-технологический техникум. Родные отговаривали его от подписания контракта, опасаясь за самочувствие, но Владислав Аникеев не сомневался, что Родине требуется его защита. Он погиб в 2024 году при выполнении боевого задания.

Орден Мужества передали бабушке героя - Нине Востриковой. В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.

