Воронежская область остается в «желтом» уровне погодной опасности из-за высокой пожароопасности

Воронежская область 9 мая находится в «желтом» уровне погодной опасности по критерию высокой пожарной опасности. Соответствующие данные опубликованы на прогностической карте Центрального федерального округа.

Согласно предупреждению синоптиков, неблагоприятные условия, связанные с риском возгораний, сохранятся в регионе как минимум до 6 часов утра 10 мая. Местами по области ожидается 4 класс пожарной опасности, что соответствует высокой степени риска.

В МЧС и региональном управлении по делам гражданской обороны призывают жителей и гостей региона соблюдать особую осторожность. В условиях сухой и ветреной погоды даже небольшой источник огня может привести к быстрому распространению пламени на большие площади.

Рекомендации для населения:

- не разводить костры и не сжигать мусор на приусадебных и дачных участках;

- не бросать непотушенные спички и окурки, особенно в лесу или рядом с сухой травой;

- избегать пала травы — это незаконно и крайне опасно;

- при обнаружении возгорания немедленно сообщать по телефону 112.

Спасатели напоминают: нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого режима или высокой пожароопасности влечёт административную и уголовную ответственность.