На трассе под воронежем две девушки пострадали в столкновении «Нивы» и Lada Granta

В Хохольском районе Воронежской области произошло столкновение двух легковых автомобилей — «Нива» и Lada Granta. Авария случилась 8 мая в 16:00 на 196-м километре трассы Курск — Воронеж. В результате аварии травмы получили две девушки, находившиеся в Lada Granta. Обеих доставили в БСМП для оказания медицинской помощи. Об этом пишет газета «Новости Воронежа».

По данным ГУ МЧС по региону, через минуту после поступления сигнала к месту ДТП выехал расчет пожарно-спасательной части №58 (ПСЧ-58). Спасатели отключили газовое оборудование поврежденных машин.

Главное управление МЧС России по Воронежской области призывает водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию, не отвлекаться за рулем. В случае беды можно обратиться по номерам вызова экстренных служб — «112» или «101». Также круглосуточно работает телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области: 8(473)277-99-00. Звонки бесплатны с городских и мобильных телефонов.