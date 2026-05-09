В Воронеже показали фильм о 101-летнем ветеране Николае Борисове, подбившем 10 танков

В День Великой Победы губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Николаевича Борисова. Глава региона опубликовал короткометражный фильм о легендарном фронтовике, созданный при помощи искусственного интеллекта.

Николай Борисов родился во Владимирской области. В октябре 1942 года его призвали на фронт, а затем он отучился в Горьковском танковом училище. За время войны он лично подбил десять вражеских танков, был тяжело ранен, но выжил и вернулся в строй. За боевые заслуги он награжден четырьмя орденами.

- Его жизнь – часть великой истории нашей страны, истории мужества, стойкости и несгибаемой силы духа поколения победителей, — написал Александр Гусев в своем канале в МАХ.

После войны Николай Николаевич посвятил армии 40 лет, прослужив в трех частях: 17 лет — в Наро-Фоминске, 17 — в Нижнем Новгороде и семь — в группе советских войск в Германии.

- Вместе с семьей Николая Николаевича и при помощи искусственного интеллекта попытались оживить воспоминания прославленного танкиста, — поделился губернатор, комментируя выход фильма.

Глава региона обратился со словами благодарности ко всем ветеранам, а также к современным военнослужащим, пожелав им новых побед, здоровья и успехов в служении Отечеству.

- Низкий поклон Вам, Николай Николаевич, и всем ветеранам, за мужество, стойкость и все, что вы сделали для будущего нашей страны. С Днем Великой Победы!» — заключил Александр Гусев.