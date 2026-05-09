Воронежских водителей предупредили о дождях на трассе М4 9 мая

Водителей предупредили о резкой смене погоды на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области 9 мая. Об этом в телеграм-канале написала пресс-служба госкомпании «Автодор».

Температура воздуха днем поднимется до +26°C, но утром и вечером ожидаются дожди

На федеральной трассе М-4 «Дон» погода ухудшится: в первой половине дня дождь пройдет от Тульской до Воронежской области, днем и вечером — до Краснодарского края.

На М-11 «Нева» осадков не ожидается, на М-12 «Восток» — местами в Пермском крае и Свердловской области. Водителей призывают заранее выбирать места для отдыха и заправки, не парковаться на обочинах и следить за информационными табло.