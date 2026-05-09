В Воронежской области отменили угрозу опасности атаки БПЛА

В Воронежской области утром 9 мая опасный режим, связанный с возможным налетом беспилотников со стороны Украины, отменили. Он держал регион в напряжении на протяжении почти семи часов. Сирены и экстренные рассылки запустили накануне вечером, а спокойствие вернулось к людям лишь с рассветом.

Как сообщил глава области Александр Гусев, первое предупреждение об угрозе было зафиксировано оперативными службами в 22:11. И только в 5:04 утра губернатор официально оповестил об отмене опасного положения.

Вечером 8 мая поступала информация о пресечении полета одного украинского дрона. Однако инцидент не обошелся без последствий: в результате падения обломков или срабатывания средств ПВО повреждения получил легковой автомобиль, а также была пробита крыша нежилого двухэтажного строения.