Воронежского подростка будут судить за сотрудничество со спецслужбами Украины

. Фото: архив.

В Воронежской области перед судом предстанет 16-летний подросток, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля военнослужащего. Школьник успел получить за свою «работу» вознаграждение в криптовалюте, но был задержан сотрудниками ФСБ до того, как прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 8 мая.

Следствие установило, что в мае 2025 года парень списался в мессенджере с кураторами, которые предложили ему заработать на теракте. Подросток согласился: он следил за машиной военного в Воронеже, фотографировал ее и отправлял отчеты заказчикам. За эту слежку ему перевели в общей сложности около 29 тысяч рублей. Позже, действуя по инструкции, юноша забрал из тайника в Лисках настоящую взрывчатку и самодельную бомбу, чтобы завершить задуманное.

Довести дело до конца помешали силовики — парня взяли с поличным. Сейчас расследование завершено, собраны все доказательства, и дело передают в суд. Подросток находится под стражей, ему грозит серьезный срок. Параллельно следователи завели дело и на самих вербовщиков из спецслужб, которые втянули несовершеннолетнего в преступление, обещая «легкие деньги».