Бывший спикер Воронежской областной Думы попал в больницу в тяжелом состоянии

Бывший спикер Воронежской областной Думы и действующий сенатор Совета Федерации РФ от нашего региона Владимир Нетёсов попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у него произошел инсульт.

Сейчас Владимир Нетесов находится под наблюдением врачей в одной из воронежских больниц. Предварительно, угрозы жизни сенатора нет.

Напомним, Нетесов оставил кресло спикера Облдумы в сентябре 2025 года. После этого он стал сенатором Совета Федерации России от Воронежской области. После ухода Нетесова председателем областного парламента стал Юрий Матузов.

