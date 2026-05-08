Над пятью районами Воронежской области сбили шесть беспилотников

Дежурные силы ПВО в ночь на пятницу, 8 мая, над пятью районами Воронежской области обнаружили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, в результате пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

На данный момент в регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Напомним, он сохранялся более суток. Режим непосредственной угрозы удара тоже отменен для всех муниципалитетов области с 00:46 часов пятницы.

Кстати, по данным Минобороны РФ, в период с 0.00 до 7.00 средства ПВО всего сбили 264 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, над Азовским и Черным морями.