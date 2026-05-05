НовостиОбщество5 мая 2026 15:02

В Воронеже днем 5 мая сбили беспилотник

В небе над Воронежем уничтожили БПЛА
Ярослав ИВАНОВ
Взрыв, который слышали воронежцы около 16.20 вторника, 5 мая, был следствием работы ПВО. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в 17.47.

- Военные уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над городом, - отметил глава региона. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

После этого в регионе дали отбой тревожному режиму по угрозе атаки БПЛА. Он продлился около полутора часов.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что в ночь на вторник в регионе сбили 17 беспилотников, обломки повредили ЛЭП, без света временно остались 160 человек, но неисправность быстро устранили