В Воронеже включили сирены из-за налета БПЛА

Днем 5 мая в Воронеже взвыли сирены. Как сообщил глава региона Александр Гусев в 16.27, системы оповещения включили в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Многие написали в соцсетях, что слышали отдаленный звук взрыва.

Следуйте рекомендациям спасателей: если вы дома - отойдите от окон в дальние помещения (кладовка, ванная). Если вы на улице - зайдите в ближайшие здания.

Если вы увидели беспилотник (в небе, на земле), сразу уходите из зоны его видимости и позвоните 112, чтобы сообщить его координаты.