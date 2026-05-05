Где в Воронеже отключат воду на неделе с 12 мая

В столице Черноземья начался сезон профилактических работ на теплосетях. Воронежские коммунальщики начинают готовить системы к следующему осенне-зимнему сезону. На неделе с 12 по 17 мая работы будут проводить во всех районах города, отключения горячей воды ждут жильцов более 500 домов. Смотрите перечень улиц, жителям которых придется включать водонагреватели.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 12 по 15 мая

ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;

Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132;

Набережная, 1, 1а/1.

С 12 по 25 мая

пер. Санаторный, 2,2а,4,4а.

ул.Кузнецова, 9.

ул.Речная, 5.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 12 по 14 мая

ул. Ленинградская, 55а,

ул. Г. Стратосферы, 1,

ул. Ленинский пр-т, 10а.

С 12 по 15 мая

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 108а, 117, 117а;

Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8, 19;

пер. Парашютистов, 4, 10;

пер. Гвардейский, 2, 4;

ул. Мопра, 2а, 3, 8б, 12а, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 118а, 120б, 134, 136а, 136б;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;

ул. Порт-Артурская, 19, 21;

ул. Брусилова, 3в;

ул. Г.Стратосферы, 1, 9а, 13а;

ул. Кулибина, 13а;

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;

ул. Р.Беляевой, 2, 4, 6;

ул. П.Осипенко, 19, 24;

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б,11, 13,

ул.Туполева,1,2а,3,3а,3б,3в,5,7,8,9,10,11,11а, 11б,12,13,13б,15,15а,15б,16,17,19,20,21, 21а,22,23,24,25,27,27а,28,29,31б,38.

ул.Баррикадная,5,5а,7,7а,9,11,13,19,23,26,28, 29а,30,35,37,41.

ул.Иркутская, 15а.

ул.Писарева, 1а,3а,11а,13а,17а,17б,17в,19а.

ул.Циолковского,31,113/1,113/2,113/3,113/4, 129.

ул.Айвазовского, 2а.

ул.Волгоградская, 45,47,49,51.

С 12 по 25 мая

ул. Полякова, 7, 9, 11, 13, 15.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 12 по 23 мая

пр-т Труда, 3, 17, 33, 37, 61.

ул.Варейкиса, 72.

ул.Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92.

С 12 по 25 мая

ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 251, 251 к1, 253, 257, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/40, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

пер. Рамонский, 2;

пер. Аннинский, 1а;

ул. Жемчужная, 6д;

ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в

ул. А.Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13,

Московский пр-т, 129а,145а.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 12 по 25 мая

ул.Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4.

ул.Дорожная, 44а.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 12 по 15 мая

ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. К.Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34.

ул. Б. Стрелецкая, 20д

ул. Станкевича, 45.

С 12 по 25 мая

Ул.Революции 1905г, 40, 42.

ул.Войкова, 8.

ул.Желябова, 15, 17.

ул.Плехановская, 56.

ул.Среднемосковская, 67, 69, 71, 73.

ул.Рылеева, 26а.

ул. Сакко и Ванцетти, 41.

ул. 3 Интернационала, 4, 15.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

С 12 по 25 мая

ул.Острогожская, 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в.