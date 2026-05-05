Воронежцев предупредили о мошенничествах с авиабилетами за полцены на майские

Киберполиция предупредила воронежцев о сезонной схеме мошенников: на майские аферисты предлагают «Авиабилеты за полцены».

Мошенники играют на желании людей сэкономить на перелетах в праздники. В соцсетях и мессенджерах они ищут людей, которые интересуются скидками или субсидированными авиабилетами, и связываются с ними, предлагая свои билеты со скидкой, потому что «передумали лететь». Чтобы переоформить билет они просят выслать фото паспорта и других документов. А затем убеждают перевести предоплату, «комиссию» или сразу полную стоимость билета.

- Как только деньги приходят, мошенники удаляют переписку и исчезают. Жертва остается без билетов и без денег. Помните, что переоформить билет с одного пассажира на другого невозможно. Тем более через неизвестных людей в интернете, - отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Чтобы не стать жертвой аферистов, не покупайте проездные документы с рук, через соцсети и мессенджеры, заказывайте субсидированные билеты только на официальных сайтах и в кассах авиакомпаний. Никогда не переводите предоплату на карту, не отправляйте незнакомцам фото своих документов: по ним на вас могут оформить кредит.