Воронежец утопил чужой мотоцикл в пруду

Полицейские раскрыли кражу мотоцикла «Минск», совершенную еще летом прошлого года в поселке Первомайского отделения совхоза «Пугачевский» в Аннинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, 38-летний местный житель взломал замок сарая на улице Центральной и похитил транспортное средство.

После задержания угонщик сознался, что в момент кражи был сильно пьян и не понимал, что творит. Когда он узнал, что 60-летняя хозяйка мотоцикла обратилась в полицию, то испугался ответственности. И вместо того чтобы вернуть транспортное средство, он утопил его в пруду в пяти километрах от поселка.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.