НовостиОбщество5 мая 2026 12:17

Президент РФ присвоил звание «Мать-героиня» трем жительницам Воронежской области

Наградили жительниц Воронежской области, имеющих 10 и более детей
Ярослав ИВАНОВ
Три жительницы Воронежской области получили звания «Мать-героиня» (имеющих 10 и более детей. Приказ «О награждении государственными наградами Российской Федерации, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, появился на портале официального опубликования правовых актов 4 мая.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей отметили жительниц Воронежской области Елену Бобровникову, Ульяну Литвиненко и Лию Новикову. Им положена единовременная выплата один миллион рублей, а также дополнительные льготы.

Этим же указом медалью ордена «Родительская слава» наградили воронежцев Сергея и Нину Вакулиных, Алексея и Ирину Смеликовых, Александра и Оксану Снятковых.