Серебряную медаль из Сибири привезла воронежская гимнастка

Мария Райко. Фото пресс-службы регионального минспорта.

В Красноярске финишировали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок». Участие в четырехдневном турнире приняли свыше 900 атлетов из 34 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Воспитанница борисоглебской спортивной школы и спортивного клуба «Надежда» Мария Райко стала серебряным призером соревнований по программе кандидатов в мастера спорта. За счет успешного выступления в Сибири воспитанница Оксаны Пашининой завоевала путевку на второй этап международного турнира «Кубок Сильнейших», который пройдет с 12 по 17 мая в Москве.