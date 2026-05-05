До +28 градусов потеплеет в Воронежской области 7 мая

Во второй половине текущей недели жителей Воронежской области ждет теплая погода под воздействием антициклона.

Во второй половине текущей недели жителей Воронежской области ждет теплая погода под воздействием антициклона. Информация об этом размещена на сайте регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 7 мая, воронежцев ожидает переменная облачность и без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до +8+13 градусов, а днем – до +23+28 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с. Примерно такая же погода ожидается и в Воронеже: +11+13 ночью и +25+27 днем.

