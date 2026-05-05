В Воронеже спасли пенсионерку с двусторонней пневмонией, отягщенной избыточным весом

фото БСМП №8

68-летняя женщина обратилась в БСМП №8 с температурой 39°C, слабостью, сильным кашлем и отдышкой. Причем к врачам она приехала спустя пять дней после первых симпотом недомогания.

Компьютерная томография органов грудной клетки показала тотальную двустороннюю пневмонию, осложненную дыхательной недостаточностью II степени (у пациентки избыточный вес, что является отягощающим фактором при инфекционных заболеваниях легких). Это грозило сепсисом и летальным исходом.

Женщину спасли, но лечение заняло почти месяц! Неделю больная провела в отделении реанимации и интенсивной терапии на неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), плюс антибактериальная и инфузионная терапия для снятия интоксикации. Контрольное КТ-исследование органов грудной клетки подтвердило существенное уменьшение воспалительных изменений. После чего пациентку перевели на реабилитацию в больницу №3.