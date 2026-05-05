На воронежских водоемах запретили рыбалку на лодках до начала лета

Жителям столицы Черноземья напомнили об ограничениях на Воронежском водохранилище из-за весеннего нереста рыбы. Весной на мелководьях водоема и в прибрежной растительности происходит воспроизводство основных промысловых и любительских видов рыб (по данным различных исследований, в воронежском «море» водится до 40 видов: щука, судак, лещ, плотва, окунь, сазан и другие).

По 1 июня ловить рыбу можно только с берега вне нерестилища, одной поплавочной или донной удочкой, либо спиннингом. Ограничено так движение маломерных и прогулочных судов в акватории.

Водителям моторных лодок и катеров, вышедших на воду в это время, грозит штраф от 5000 до 10 000 рублей. Браконьеров ждут штрафы от 2000 до 5000 рублей для физлиц, от 5000 до 10 000 рублей - для должностных лиц, от 10 000 до 15 000 рублей - для юрлиц.