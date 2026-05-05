Матч в Воронеже между «Факелом» и «Енисеем» стал самым посещаемым в 32-м туре

Матч между воронежским «Факелом» и «Енисеем» из Красноярска собрал на «Маршакане» 9 136 зрителей. Это лучший результат в 32-м туре первой лиги. В тройке самых посещаемых оказались поединки в Екатеринбурге («Урал» - «Шинник», 8 522) и Туле («Арсенал» - «Ротор», 5 216).

За три игровых дня до финиша «Факел» имеет в своем активе 64 очка и занимает первое место. Следом идут столичная «Родина» (62) и «Урал» из Екатеринбурга (58).

Следующий 33-й тур состоится с 8 по 11 мая. «Факел» 8 мая примет дома «СКА-Хабаровск». Начало поединка в 18:00.

