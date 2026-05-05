90-летие отмечает известный воронежский библиофил и краевед

5 мая юбилей отмечает Олег Ласунский. Легенде столицы Черноземья (он, кстати, почетный гражданин Воронежа) - известному библиофилу, книговеду, литературоведу, популяризатору воронежской культуры - исполнилось 90 лет.

Олег Григорьевич - автор более 1800 публикаций в российских и зарубежных изданиях, составитель десятков историко культурных сборников, он регулярно дарит воронежским музеям и библиотекам ценные экземпляры книг из своей коллекции, среди которых настоящие редкости - например, уникальные издания Кольцова, Никитина, семьи Веневитиновых, Маршака, прижизненные издания поэтов Серебряного века.

До 30 мая с просветительской деятельностью Олега Ласунского можно познакомиться на выставке «Сочинитель, книжник, даритель…», которую открыли в честь его 90-летия в литературном музее (здание Мещанской управы на Плехановской). Даже в свой юбилей Ласунский сделал подарок музею - редкий номер журнала «Рельсы» 1923 года, где опубликованы переводы с немецкого языка стихов и пьесы Осипа Мандельштама.

- Годы нашей дружбы с Олегом Ласунским - это важнейшие этапы в развитии нашего музея. Именно под его авторским надзором вышли все издания литературного музея за последние 15 лет, - отметила директор музея Светлана Деркачева.

В копилке наград Олега Ласунского нагрудный знак «За заслуги» управления культуры и туризма Воронежской области, почетная грамота Министерства культуры РФ, знак Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «За личный вклад в развитие российской словесности», почетный знак Правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской». Сегодня этот список пополнил знак отличия «Почетный наставник Воронежской области».

Олега Ласунского поздравили первые лица города и области.